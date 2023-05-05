Пассажир умер во время полета из Иркутска в Бодайбо
Мужчина умер в самолете авиакомпании «ИрАэро» во время полета из Иркутска в Бодайбо. Об этом 5 мая сообщил Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, в 2:26 мск экипаж самолета Ан-24, следовавшего по маршруту Иркутск — Бодайдо, доложил о смерти пассажира. У мужчины не прощупывался пульс. Было принято решение следовать в аэропорт назначения.
О причинах смерти не сообщается.
В сентябре прошлого года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на борту самолета перед вылетом скончался 51-летний пассажир. Мужчина умер от сердечной недостаточности.