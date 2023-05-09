Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин объявил об открытии участка зеленой ветки метро после ремонта 10 мая
Мир
Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили продовольственную безопасность
Мир
Военный парад в честь Дня Победы прошел на российской авиабазе в Сирии
Мир
Чавушоглу в ходе визита в РФ обсудит отношения Анкары и Дамаска
Мир
Шольц призвал Евросоюз стать более сплоченным для удержания позиций в мире
Мир
В Мариуполе открыли восстановленный мемориал советским воинам-освободителям
Происшествия
На севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой
Мир
Захарова напомнила Киеву о его сущности после заявлений об «аморальности»
Общество
Сотрудники МЧС России и альпинисты из ДНР и ЛНР подняли Знамя Победы на Эльбрус
Общество
Дело возбуждено после гибели двух человек в результате падения дерева в Саратове
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по югу сектора Газа
Мир
КГБ Белоруссии пресек попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы
Мир
МИД РФ пообещал ответить Польше на провокации в отношении российских дипломатов

Собянин объявил об открытии участка зеленой ветки метро после ремонта 10 мая

Собянин заявил, что движение между станциями «Автозаводская» и «Орехово» возобновят 10 мая
0
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метро. Пассажирское движение на участке будет открыто 10 мая. Об этом градоначальник рассказал журналистам во вторник, 9 мая.

Эту часть линии закрыли на ремонт в ноябре прошлого года. Как рассказал Собянин, реконструкцию пришлось проводить в связи с аварийным состоянием данного участка. В итоге между «Царицыно» и «Кантемировской» был возведен новый тоннель. Сам участок был открыт в 1984 году.

Мэр Москвы рассказал, что в плановом порядке для реконструкции потребовалось около полутора лет, а построить новый участок «ударным трудом» получилось за полгода.

«Круглосуточно здесь работали около 3 тыс. челoвек. <...> Это такой подвиг, который сoвершили и строители, и Московский метрополитен, который параллельно ремонтировал и другие станции. Сегодня мы совершаем технический пуск», — рассказал глава города.

Собянин резюмировал, что 10 мая более 600 тыс. пассажиров снова смогут пользоваться привычным маршрутом на метрo.

Подземный код: как Москва получила лучший в мире метрополитен
Строительство подземки было делом государственной важности

Ранее, 4 мая, мэр столицы сообщил, что станция «Потапово» на Сокольнической линии метро откроется в Новой Москве в конце 2024 года. По его словам, новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023