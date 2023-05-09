Собянин объявил об открытии участка зеленой ветки метро после ремонта 10 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метро. Пассажирское движение на участке будет открыто 10 мая. Об этом градоначальник рассказал журналистам во вторник, 9 мая.

Эту часть линии закрыли на ремонт в ноябре прошлого года. Как рассказал Собянин, реконструкцию пришлось проводить в связи с аварийным состоянием данного участка. В итоге между «Царицыно» и «Кантемировской» был возведен новый тоннель. Сам участок был открыт в 1984 году.

Мэр Москвы рассказал, что в плановом порядке для реконструкции потребовалось около полутора лет, а построить новый участок «ударным трудом» получилось за полгода.

«Круглосуточно здесь работали около 3 тыс. челoвек. <...> Это такой подвиг, который сoвершили и строители, и Московский метрополитен, который параллельно ремонтировал и другие станции. Сегодня мы совершаем технический пуск», — рассказал глава города.

Собянин резюмировал, что 10 мая более 600 тыс. пассажиров снова смогут пользоваться привычным маршрутом на метрo.

Ранее, 4 мая, мэр столицы сообщил, что станция «Потапово» на Сокольнической линии метро откроется в Новой Москве в конце 2024 года. По его словам, новой станцией будут пользоваться 94 тыс. жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки.