СМИ сообщили о драке в Берлине возле памятника советскому танку Т-34

В Берлине произошла потасовка возле памятника советскому танку Т-34 после спора о ситуации на Украине. Об этом 8 мая сообщает газета Berliner Zeitung (B.Z.).

Отмечается, что драка в парке Тиргартен у мемориала случилась накануне. Уточняется, что на танк забрались дети, которые гуляли в сопровождении взрослых. На спине у одного из мужчин, при этом, свисал украинский флаг.

Забравшихся на памятник детей заметил полицейский и подошел, чтобы сделать замечание. Однако слазить ребята и не думали, поскольку мужчина с украинским флагом подошел к танку ближе, и завязался спор на тему Украины. Началась драка, в процессе которой пострадали проукраинский активист и полицейский. Сообщается, что мужчина с флагом был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

До этого, 31 марта, посольство России в Болгарии сообщило, что в Софии вандалы осквернили памятник Советской армии. На фотографиях, прикрепленных к сообщению диппредставительства в Telehgram-канале, видно, что на монументе зачеркнули надпись «Советской армии — освободительнице от признательного болгарского народа» и откололи ее часть, а также написали «Демонтаж».

Кроме того, ранее, 27 марта, сообщалось, что неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Вандалы разбили гранитные плиты монумента.