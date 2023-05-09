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Пострадавшей при обрушении на площадке в Петербурге грозит операция

Мама пострадавшей при обрушении на площадке в Петербурге рассказала о состоянии дочери
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пострадавшую при обрушении игровой конструкции на детской площадке в Санкт-Петербурге девочку может ожидать операция на ноге. Об этом 8 мая 78.ru рассказала мама ребенка Василена Коломиец.

«Дочка была на самом верху этой конструкции — паутинки, и она упала на левую ножку. Левая ножка сломалась. Лодыжка, 2,5 мм перелом. Завтра будем делать КТ. Врач сказал, что, если будет 3 мм, надо будет делать операцию. Дочку госпитализировали», — сказала она.

Женщина добавила, что в момент обрушения конструкции находилась неподалеку и на крик дочери прибежала сразу. Она уточнила, что на паутинке были также ее сын, который получил ушиб, и другие ребята, которые отделались испугом и убежали с места поломки.

Девочка же осталась лежать на спине, и мама сначала предположила, что у дочки сломана спина. Позже, в больнице, врачи диагностировали перелом ноги. При этом девочка занимается плаванием, указала петербурженка. Ребенок переживает, что из-за травмы не сможет принять участие в соревнованиях.

Коломиец добавила, что по факту произошедшего идет разбирательство, в ближайшие дни ее должны вызвать для написания заявления. Женщина хотела бы получить возмещение ущерба.

Игровая конструкция обрушилась 8 мая в петербургском Парке Победы. Из всех находившихся в момент происшествия детей пострадали мальчик 9 лет и девочка 11 лет. При этом девочку госпитализировали, а мальчика отпустили домой после осмотра врачей.

Прокуратура начала проверку.

После инцидента было решено демонтировать игровую конструкцию.

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