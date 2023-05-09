В Петербурге демонтировали игровую конструкцию после обрушения

В Санкт-Петербурге решили демонтировать игровую конструкцию в виде канатной паутины, при поломке которой пострадали дети. Кадры с места работ 8 мая публикует 78.ru.

Ранее в этот день в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге обрушилась конструкция. Двое детей, находившихся на ней в этот момент, пострадали. Девочка 11 лет и мальчик 9 лет были доставлены в Детскую клиническую больницу №5 им. Филатова в состоянии средней степени тяжести.

При этом после медицинского осмотра мальчика отпустили домой, а девочку госпитализировали. Прокуратура начала проверку произошедшего.

Мать пострадавших детей рассказала, что ее сын получил лишь ушиб, а у дочери — перелом ноги.