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Фестиваль исторической реконструкции прошел на территории Липецкой области

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Под Ельцом прошел международный фестиваль исторической реконструкции. На празднике собрались ценители культуры раннего Средневековья. Сотни реконструкторов провели несколько показательных боев, передает телеканал «Известия». Зрители увидели сцены из массовых сражений. Гостей фестиваля ждали многочисленные мастер-классы. «Русборг» проводится на территории специально возведенной средневековой крепости.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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