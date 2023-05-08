Разработчик рассказал о возможном задействовании в спецоперации беспилотных грузовиков

Для доставки боеприпасов, гуманитарных грузов, медикаментов и эвакуации раненных в зоне спецоперации могут задействовать беспилотные грузовики. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров 8 мая.

«В настоящее время нами ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но тем не менее задачи решаемые», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам разработчика, в настоящее время на одном из промышленных предприятий проходит испытание опытный образец беспилотного грузовика.

Ранее, 15 апреля, российские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, которая может подавлять цели на расстоянии около 36 тыс. км. Не раскрывая деталей, разработчик добавил, что на небольшом удалении мощность излучателей новой системы позволяет наносить непоправимый вред электронике неприятеля.

28 марта стало известно, что многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э», которая относится к числу новейших военных разработок, успешно применяется армейской авиацией ВС России в зоне спецоперации. Там уточнили, что ракеты интегрированы в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.