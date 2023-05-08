В Индии более 18 человек утонули после крушения туристического лайнера

В индийском городе Танур по меньшей мере 18 человек, включая детей, утонули после крушения туристической лодки. Об этом сообщила газета The Indian Express 7 мая.

Как уточняется, на борту находилось от 35 до 40 пассажиров, когда судно перевернулось. Выжившие сообщили, что лодка была переполнена, а также у большинства пассажиров не было спасательных жилетов.

Спасательная операция осложнилась наступлением темного времени суток.

Ранее, 3 мая, небольшой гражданский вертолет разбился на северо-западе Китая, погибли три человека. Установлено, что вертолет принадлежал частной компании Longyi General Aviation. Спасатели работают на месте аварии, начато расследование.