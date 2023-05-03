Три человека погибли при крушении вертолета в Китае
Небольшой гражданский вертолет разбился на северо-западе Китая, погибли три человека. Об этом 3 мая сообщил телеканал CCTV.
Крушение произошло около 14:00 по местному времени (9:00 мск). Вертолет упал в окрестностях города Сианя.
Установлено, что вертолет принадлежал частной компании Longyi General Aviation. Спасатели работают на месте аварии, начато расследование.
В середине февраля не менее двух человек погибли при крушении военного вертолета в городе Хантсвилл в американском штате Алабама. UH-60 Black Hawk упал на шоссе.