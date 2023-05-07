Три человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками на ЦКАД в Москве
Три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на 238-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России 7 мая.
«Приблизительно в 20:20 в районе 238-го километра ЦКАД произошло столкновение пяти единиц автотранспорта. Три человека были переданы медикам для оказания необходимой помощи», — передает ТАСС.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Дептранс уточнял в Telegram-канале, что ДТП произошло в районе поселения Краснопахорское. По внешней стороне ЦКАД в районе аварии перекрыто движение.
Ранее, 12 апреля, в Новосибирске уходящий от погони водитель «КамАЗа» врезался в пять автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, водителя доставили в отдел полиции.