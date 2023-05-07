Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе

Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить все флаги в стране в связи с общенациональным трауром по жертвами перестрелки в Техасе.

«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 6 мая 2023 года в Аллене, штат Техас, <...> приказываю приспустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом, всеми государственными зданиями и площадями, военными постами и морскими базами, всеми морскими судами федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории США до конца дня 11 мая», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Согласно этикету, при объявлении национального траура государственный флаг приспускается повсеместно. В США, согласно распоряжению Байдена, он будет опущен до половины длины флагштока. При поднятии флага в траурное положение его вначале доводят до самой вершины и лишь затем производят приспускание. Под вечер все действия совершаются в обратном порядке.

Также президент США добавил, что отдал поручение федеральным ведомствам оказать всю необходимую поддержку в расследовании инцидента. Он также попросил конгресс еще раз прислать законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости.

Ранее в результате стрельбы в торговом центре в штате Техас, США, погибло девять человек, семь человек пострадали. Преступник был убит правоохранителем, который находился в торговом центре по другому срочному вызову.

Стрельба началась в торговом центре Allen Premium Outlets в Далласе в субботу, 6 мая, днем. Неизвестный зашел в переполненный торговый центр и открыл стрельбу по покупателям.