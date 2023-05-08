Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и Одесской области
Экономика
Экономика России вернулась в десятку крупнейших в мире
Общество
Глава МЧС РФ Куренков с оперативной группой вылетел в Курганскую область
Мир
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Общество
В Курганской области при пожаре погибли три человека
Мир
Москва поприветствовала решение Сирии о возобновлении участия в деятельности ЛАГ
Общество
В Курганской области из-за природных пожаров введен режим ЧС
Общество
В Свердловской области заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами
Мир
Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле перед выборами главы Турции
Экономика
В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР
Мир
Новым премьером Словакии станет зампред Нацбанка страны Людовит Одор
Мир
Президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Сюжет:

Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»

0
Фото: REUTERS/Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках». Об этом «Известиям‎»‎ заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «‎открыто унижают».

ООН и они: как Совбез отреагировал на требование РФ о расследовании по «Северным потокам»
Эксперты уверены, что российскую резолюцию заблокируют западные страны

8 февраля журналист из США, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

После публикации расследования РФ потребовала от США разъяснений инцидента, но Вашингтон так и не ответил на запрос Москвы, заявил «‎Известиям»‎ глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов.

«По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем непонятна», — сказал дипломат.

В минобороны США после появления расследования Сеймура Херша заявили, что США не имеют никакого отношения к взрывам на газопроводах. В Еврокомиссии выводы расследования также назвали «‎спекуляцией»‎.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что полностью согласен с выводами Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северного потока».

Россия и Китай внесли в Совбез ООН предложение о международном независимом расследовании атаки на «Северные потоки». Однако в конце марта СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали РФ, КНР и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023