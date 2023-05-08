Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»
РФ не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках». Об этом «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «открыто унижают».
8 февраля журналист из США, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.
После публикации расследования РФ потребовала от США разъяснений инцидента, но Вашингтон так и не ответил на запрос Москвы, заявил «Известиям» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов.
«По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем непонятна», — сказал дипломат.
В минобороны США после появления расследования Сеймура Херша заявили, что США не имеют никакого отношения к взрывам на газопроводах. В Еврокомиссии выводы расследования также назвали «спекуляцией».
Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что полностью согласен с выводами Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северного потока».
Россия и Китай внесли в Совбез ООН предложение о международном независимом расследовании атаки на «Северные потоки». Однако в конце марта СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали РФ, КНР и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.
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Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах