Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»

РФ не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках». Об этом «Известиям‎»‎ заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «‎открыто унижают».

8 февраля журналист из США, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

После публикации расследования РФ потребовала от США разъяснений инцидента, но Вашингтон так и не ответил на запрос Москвы, заявил «‎Известиям»‎ глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов.

«По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем непонятна», — сказал дипломат.

В минобороны США после появления расследования Сеймура Херша заявили, что США не имеют никакого отношения к взрывам на газопроводах. В Еврокомиссии выводы расследования также назвали «‎спекуляцией»‎.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что полностью согласен с выводами Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северного потока».

Россия и Китай внесли в Совбез ООН предложение о международном независимом расследовании атаки на «Северные потоки». Однако в конце марта СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали РФ, КНР и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.

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Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах