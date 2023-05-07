В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»

Участниками «Бессмертного полка» в Пекине стали 700 человек. Люди прошли по территории посольства с портретами ветеранов, передает телеканал «Известия». Участниками стали представители посольства, россияне и китайцы. Память погибших почли минутой молчания. Первая подобная акция в столице Китая прошла несколько лет назад.



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