Врач назвала самые полезные виды мяса для шашлыка

Чем жирнее мясо используется для шашлыка, тем более вредным он получится. Исходя из этого, наиболее подходящим для приготовления шашлыка считается индейка, курица и нежирная говядина, рассказала «Известиям» 8 мая врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Шашлык нельзя назвать полезным продуктом. При приготовлении пищи на открытом огне или при попадании дыма на мясо образуются вредные вещества — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые обладают канцерогенным действием. Особенно много таких веществ образуется при сгорании жира. Таким образом, чем более жирное мясо используется, тем более вредный получается шашлык», — рассказала Михалева.

В связи с этим, по словам врача, для приготовления шашлыка лучше использовать нежирное мясо: индейку, белое куриное мясо и нежирную говядину. Также она обратила внимание, что образование ПАУ снижается при использовании правильного маринования.

«Хорошим маринадом для шашлыка может считаться кисломолочные продукты (например, кефир), а также сухое вино, яблочный и виноградный уксус, лимонный сок. Они содержат антиоксиданты, которые замедляют скорость образования ПАУ при жарке мяса», — объяснила эндокринолог.

Врач-терапевт Маргарита Пожарова 3 мая призвала не есть шашлык из пластиковой посуды. По ее словам, при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Особенно вредной становится посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». За редким исключением пластиковую посуду нельзя нагревать выше 80 градусов. А самая ядовитая — это посуда, которая имитирует фарфор, — меламин. Специалист отметила, что вместо пластиковой посуды стоит выбирать бумажные тарелки.