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Жители немецкого Анклама провели акцию по благоустройству на территориях мемориалов

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В немецком Анкламе провели акцию «Субботник Победы». Жители убирались на территориях, где расположены захоронения, передает телеканал «Известия». Активисты ежегодно занимаются благоустройством мемориалов. В акции ежегодно участвуют соотечественники и местные жители.


Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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