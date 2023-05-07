Жители немецкого Анклама провели акцию по благоустройству на территориях мемориалов

В немецком Анкламе провели акцию «Субботник Победы». Жители убирались на территориях, где расположены захоронения, передает телеканал «Известия». Активисты ежегодно занимаются благоустройством мемориалов. В акции ежегодно участвуют соотечественники и местные жители.



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