Из-за забастовки сценаристов в США приостановили съемки сериала «Очень странные дела»

Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» приостановили. Производство пришлось отложить из-за забастовки сценаристов в США. Гильдия добивается повышения зарплат и новых условий договора. Как отметили создатели сериала братья Даффер: команда не может продолжить работу без писателей, передает телеканал «Известия». Режиссеры надеются, что сценаристы и студии смогут договориться и найти компромисс. «Очень странные дела» — один из самых успешных проектов Netflix. Фэнтези-сериал с элементами хоррора погружает зрителя в эпоху 1980-х. В центре сюжета — подростки, которые ищут приключения и открывают тайны своего тихого городка.

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