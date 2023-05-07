Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
В воскресенье, 7 мая, очевидцы сообщили о сильном пожаре в строящемся здании на западе Москвы. В распоряжении «Известий» появились кадры с места событий.
Огонь вспыхнул на стройке в жилом комплексе «Новое Очаково». По предварительным данным, горит мусор. Площадь пожара достигает 500 кв. м.
На месте работают экстренные службы.
Подробности произошедшего выясняются.
Накануне, 6 мая, сообщалось о крупном пожаре в районе станции МЦК «Лихоборы» в Москве. По предварительным данным, на открытом участке также загорелся мусор. Никто не пострадал.