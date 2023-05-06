Посадочный талон Юрия Шатунова продают за 100 тыс. рублей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продают авиабилет бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Цена уникального лота поднялась с 90 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Автор объявления уверяет, что билет подлинный. Однако место артиста почему-то находится в экономклассе, передает телеканал «Известия». Также каким-то образом сохранилась отрывная часть билета. Подлинность косвенно подтверждают дата и направление авиарейса. Рейс из Екатеринбурга в Казань состоялся 16 января. Известно, что 17 января в столице Татарстана прошел концерт «Ласкового мая».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.