Врач рассказала о противопоказания для употребления шашлыка

Многие люди отмечают майские праздники, выезжая на пикники и природу с шашлыками. Однако важно учитывать, что шашлык можно есть не всем. О том, кому противопоказано такое мясо, «Известиям» 7 мая рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По ее словам, в первую очередь шашлык противопоказан людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также хроническими, которые находятся в стадии обострения. Это, в частности, гастрит, гастродуоденит, панкреатит и холецистит. Также шашлык нельзя есть людям с аллергией на мясо, из которого он приготовлен. Однако, как отметила врач, такие случаи встречаются редко.

«Мясо, приготовленное на огне, является прекрасным источником полноценного белка. К тому же в нем нет никаких углеводных примесей — панировки и т.д. Поэтому, шашлык — это прекрасный продукт для людей, которые не хотят набирать лишний вес. Тем не менее переедать его не стоит. Кроме того, мясо важно правильно приготовить», — добавила Тихомирова.

По ее словам, наиболее подходящим мясом для приготовления шашлыка является курица и рыба, а также нежирная свинина. При этом, важно следить за тем, чтобы куски мяса не были слишком жирными и не обуглены до черной корки.

«Подходящая порция шашлыка для женщин — до 200–250 г, для мужчин — до 350 гр. Шашлык прекрасно сочетается со свежими овощами или приготовленными на гриле. А вот добавлять в блюдо майонез не стоит. Лучше заменить его кетчупом и горчицей, но в небольшом количестве», — подытожила Тихомирова.

Врач-терапевт Маргарита Пожарова 3 мая призвала не есть шашлык из пластиковой посуды. По ее словам, при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Особенно вредной становится посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». За редким исключением пластиковую посуду нельзя нагревать выше 80 градусов. А самая ядовитая — это посуда, которая имитирует фарфор, — меламин. Специалист отметила, что вместо пластиковой посуды стоит выбирать бумажные тарелки.