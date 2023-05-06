ВСУ за утро выпустили по ДНР 14 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за утро обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 6 мая сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

В 7:40 был зафиксирован обстрел в поселке Нетайлово в Куйбышевском районе Донецка, по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. Еще пятью снарядами 152 мм в 8:20 обстреляли поселок Щербиновка в Горловке (Никитовский район).

Обстрел со стороны ВСУ в 9:15 произошел также в поселке Максимильяновка в Петровском районе Донецка: по нему было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

ВСУ 5 мая обстреляли город Ясиноватая в ДНР. В результате обстрела был ранен один мужчина, две женщины погибли. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что ВСУ выпустили по городу 10 снарядов калибром 155 мм.

Обстрелы велись с 3:40 до 6:40 пятницы снарядами калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Под огнем оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.