Число погибших в результате обстрела города Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских войск в пятницу, 5 мая, возросло до двух, еще один человек ранен. Об этом сообщили в городской больнице.

«Один мужчина ранен, две женщины погибли», — цитирует сообщение медиков ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один человек и один пострадал.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что ВСУ выпустили по городу 10 снарядов калибром 155 мм.

Обстрелы велись с 3:40 до 6:40 пятницы снарядами калибром 122 мм, 152 мм и 155 мм. Под огнем оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное.

Ранее, 29 апреля, из-за обстрелов украинских боевиков погибли женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Еще двое мужчин получили ранения.

В тот же день украинские боевики за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Было выпущено 20 снарядов.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.