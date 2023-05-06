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Боец Муртазаев дал прогноз на четыре боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский кикбоксер, победитель чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев 6 мая дал прогноз на каждую пару бойцов очередного турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая.

Муртазаев отметил, что российская публика несомненно будет ждать победы россиянина Алексея Олейника, который в главном поединке турнира встретится с британцем Оли Томпсоном.

«Оба — лучшие бойцы UFC. Алексей достаточно неплохо проявлял себя в этой лиге. <...> Поэтому ждем яркой победы», — заявил Муртазаев.

За свою карьеру Олейник провел 76 боев и победил в 60 из них. У Томпсона опыта меньше — он участвовал в 37 поединках и победил 21 раз.

Что касается боя Александра Емельяненко и Евгения Ершова, то, по мнению Муртазаева, для Ершова эта схватка может стать большим шансом «закрепить свое имя в мире единоборств». Блогер и боец ММА Ершов провел восемь поединков в прошлом году и стал победителем в четырех из них. Емельяненко же боец со своей историей «и ему нечего доказывать», подчеркнул Муртазаев.

Говоря о поединке между Иваном Емельяненко и Алексеем Лебедевым, Муртазаев в первую очередь отметил известную фамилию Ивана. Он напомнил, что старших братьев Емельяненко — Федора и Александра — знают все, и это может дать бойцу возможность пойти их путем. Выступив в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Иван сможет закрепиться и начать зарабатывать хорошие деньги. Однако шансы есть и у Лебедева.

«У Алексея хороший послужной список в дзюдо. Уже провел некоторые бои и в ММА. Если хорошо перестроиться, любой дисциплинированный спортсмен рано или поздно даст результат. Будет интересно», — пояснил Муртазаев.

Муртазаев также обратил внимание на «нокаутирующую мощь» звезды поп-ММА, мастера спорта по боксу Зелимхана Дукаева, который встретится в бою с бойцом лиги «Наше дело» и бойцом ММА Юрием Рябым.

«Видел несколько отрезков, где Зелимхан отправлял своих противников в нокаут. Нокаутирующая мощь у него имеется. Есть все шансы это повторить. Если правильно подойдет, правильно подготовится к бою», — заключил Муртазаев.

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Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

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