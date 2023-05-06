Два зерновоза столкнулись напротив нефтеперегонного завода в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вечером 5 мая произошло крупное ДТП с двумя грузовиками. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Зерновозы столкнулись напротив нефтеперегонного завода, в результате чего образовалась серьезная пробка на трассе. Движение затруднено в обе стороны дороги: от поселка Черноморский до поселка Ильский и от станицы Северская в обратном направлении.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее, 5 мая, под Курганом в результате столкновения легковушки с двумя грузовиками погиб человек, еще двое пострадали. Авария произошла на 257-м км трассы Р-254 «Иртыш».