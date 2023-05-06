Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший американский разведчик предрек разгром ВСУ к началу осени
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на марьинском и авдеевском направлениях
Мир
В США призвали Зеленского доказать недопустимость коррупции на Украине
Мир
Захарова назвала США бездельниками из-за госдолга в $31,4 трлн
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову
Мир
В США произошел пожар на НПЗ Shell близ Хьюстона
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Мир
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ

В США произошел пожар на НПЗ Shell близ Хьюстона

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около американского Хьюстона на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Shell, произошел пожар. Об этом передает телеканал KPRC-TV 5 мая.

По информации Reuters, персонал предприятия эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Причина инцидента не сообщается.

Ранее, 1 мая, пять человек погибли, еще один пострадал в результате взрыва на заводе по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в китайской провинции Шаньдун. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023