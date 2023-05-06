В США произошел пожар на НПЗ Shell близ Хьюстона

Около американского Хьюстона на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Shell, произошел пожар. Об этом передает телеканал KPRC-TV 5 мая.

По информации Reuters, персонал предприятия эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Причина инцидента не сообщается.

Ранее, 1 мая, пять человек погибли, еще один пострадал в результате взрыва на заводе по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в китайской провинции Шаньдун. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести.