Пять человек погибли в результате взрыва на объекте Sinochem в Китае

Пять человек погибли, еще один пострадал в результате взрыва на заводе по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в китайской провинции Шаньдун. Об этом 1 мая сообщает портал TODAY.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Правоохранительные органы приступили к выяснению причин произошедшего.

Ранее, 23 марта, по меньшей мере восемь человек погибли и 16 пострадали во время взрыва на пиротехнической фабрике на юге Индии. Здание, где произошел взрыв, обрушилось. Причиной случившегося стал пожар на производстве, причины которого устанавливаются.