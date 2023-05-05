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Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге

Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после фотосессии девушки на могиле основателя и экс-фронтмена рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева на Богословском кладбище. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

«Возбуждено дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Ведем расследование», — цитирует сообщение правоохранителей «Интерфакс».

Ранее в полицию с заявлением обратилась вдова музыканта Ольга. Она сообщила, что на могиле ее мужа устроила фотосессию полуобнаженная девушка.

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Нарушительница Алевтина, которая сама опубликовала снимок в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), уже принесла извинения семье музыканта. По словам фигурантки, она поняла, что своим поведением осквернила место захоронения музыканта.

После общественного резонанса, вызванного фотосессией, в Сети появилась петиция фанатов артиста о привлечении нарушительницы к уголовной ответственности.

Горшенев умер 19 июля 2013 года, не дожив почти три недели до своего 40-летия. Его прах захоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Рок-группа была основана в 1988 году и просуществовала до 2014 года.

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