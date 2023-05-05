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Осквернившая могилу Горшенева девушка принесла извинения семье музыканта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девушка, осквернившая могилу фронтмена рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, принесла извинения семье музыканта. Как рассказала «Известиям» Алевтина в пятницу, 5 мая, она и ее друзья не употребляли алкоголь, а «просто сделали фотографию».

«Теперь я понимаю, особенно со слов его жены, что своим поведением я осквернила это место, что для его семьи и жены это огромная утрата. Приношу свои извинения перед ними, но я не приношу свои извинения перед кучей агрессивных фанатов, которые на меня заагрились (разозлились. — Ред.) за эти действия», — рассказала Алевтина.

Накануне вдова музыканта Ольга обвинила девушку в том, что она со своими друзьями распивала спиртные напитки на могиле певца и устроила там эротическую фотосессию.

Алевтина выразила непонимание того, что многие поклонники музыканта, по рассказам ее друзей, совершают «аморальные вещи» и распивают спиртные напитки на могиле Горшенева, но осуждают ее за эротическую фотографию. Девушка объяснила, что она не хотела надругаться над местом захоронения музыканта, ведь там «очень крутая энергетика».

По словам Алевтины, на могиле Горшенева ее парень сделал ей предложение.

«Мы настолько вдохновились этим местом, он (Горшенев. — Ред.) настолько для нас Бог, что мы решили это сделать. <...> Я не считаю это вандализмом или чем-то плохим», — сказала девушка.

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4 мая Ольга Горшенева написала заявление в полицию на Алевтину. Девушка опубликовала снимок в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) эротическую фотографию. Полиция начала расследование.

Горшенев умер 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Его прах захоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге 1 августа.

Рок-группа была основана в 1988 году и просуществовала до 2014 года.

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