Пропавший домашний кот в Пскове вернулся домой с бешенством

Жительница Пскова потеряла кота и спустя некоторое время он вернулся, зараженный бешенством. Об этом рассказала глава областного комитета по ветеринарии Вера Баданина во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации в пятницу, 5 мая.

«Сейчас действует очаг бешенства на улице Рокоссовского в Пскове, по нему ведется работа. Женщина выпустила кота. Он потерялся и через два месяца вернулся. Позже кот умер. Хорошо, что женщина обратилась к ветеринарам и было установлено бешенство», — рассказала специалист.

Также Баданина призвала жителей Пскова и области прививать своих животных во избежание несчастных случаев.

В конце апреля сообщалось, что в Омской области домашняя собака заразилась бешенством. Предположительно, питомец мог контактировать с инфицированным диким зверем.