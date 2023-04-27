В Омской области домашняя собака заразилась бешенством

Вирус бешенства диагностировали у домашней собаки, принадлежащей жителям деревни Крутые Луки Омской области, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Питомец сторожил двор сельчан, пишет ИА «Город55». В ведомстве предположили, что собака могла контактировать с инфицированным диким зверем, поскольку домашние животные заражаются бешенством именно так.

У собаки взяли биоматериал и направили на исследование в Омскую областную ветеринарную лабораторию. Опасный вирус подтвердился, отмечает ИА «Омскрегион».

По данным омского Россельхознадзора, в регионе зарегистрировано уже 15 очагов бешенства. После выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий с шести очагов сняли ограничения. Так, в конце марта карантин по бешенству ввели в Муромцевском районе. Опасное заболевание выявили у крупного рогатого скота.