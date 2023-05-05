Вторая паромная переправа заработала в Татарстане

В Татарстане заработала паромная переправа через Волгу по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу администрации Зеленодольского района.

Открытие состоялось в пятницу, 5 мая, в 11:00. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит 320 рублей.

Это уже вторая паромная переправа, которая открылась в Татарстане, отмечает Inkazan.ru. Первой почти месяц назад заработала переправа от Казани до Верхнего Услона.

Ранее, в апреле, сообщалось, что движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года.