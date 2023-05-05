Самарский завод «Авиакор» заявил о готовности снова выпускать Ан-140

Самарский завод «Авиакор», ранее занимавшийся самолетами Ан-140, готов вновь выпускать эти суда в случае импортозамещения комплектующих и систем. Это следует из опубликованного годового отчета компании.

В документе отмечается, что украинские предприятия, которые поставляли комплектующие российским авиастроителям, отказались от сотрудничества, поэтому выпуск Ан-140 приостановлен.

«Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов», — говорится в отчете.

В документе указано, что компенсирующей мерой после остановки выпуска Ан-140 является участие «Авиакора» в новом проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога», реализуемом Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА).

«В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и финальная сборка самолетов на «Авиакоре», включая проведение летных испытаний», — подчеркнули в компании.

Зимой 2020 года в России завершили модернизацию серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки. На воздушном судне доработали планеры и системы, установили специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности.

Ан-140 — турбовинтовой региональный грузо-пассажирский самолет, разработанный предприятием «Антонов» на Украине. Предназначен для пассажирских (52 пассажира) и грузо-пассажирских перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км.

Первый полет Ан-140 российской сборки состоялся в августе 2005 года, с 2006-го самолеты этого типа серийно выпускались на «Авиакоре».

В 2015 году руководство предприятия приостановило выпуск Ан-140 из-за прекращения поставок комплектующих.