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В минздраве Сербии сообщили о тяжелом состоянии двоих раненных при стрельбе детей

Минздрав Сербии: двое раненных при стрельбе в Младеноваце детей находятся в тяжелом состоянии
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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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По меньшей мере восемь пострадавших при нападении в Младеноваце под Белградом поступили в больницы с опасными для жизни ранениями, двое детей находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич 5 мая.

Министр отметила, что пострадавшие были прооперированы.

«Пациент М.М. принят с ранением в грудную клетку, прооперирован и в стабильном состоянии. Девушка Н.Н. была ранена в голову, ожидается еще одна операция. Вторая девушка с тяжелыми ранениями внутренних органов в нестабильном состоянии», — рассказала глава минздрава журналистам на брифинге.

Еще один юноша с ранением в ногу имел разорванную артерию и повреждение венозного кровоснабжения. Анестезиологи и хирурги, по словам Груйичич, смогли остановить кровотечение.

Министр также добавила, что четверо человек погибли на месте стрельбы, а еще четверо умерли в больнице города Смедерево, где продолжается лечение еще двоих пациентов.

Вместе с тем, по ее словам, двое раненых детей находятся в критическом состоянии.

О стрельбе в сербской общине Младеновац стало известно в ночь на пятницу, 5 мая. В результате восемь человек погибли и еще 13 пострадали, семь из них были в критическом состоянии.

По данным телеканала RTS, стрелявшим оказался 21-летний сын военного Уорш Б. Молодой человек открыл огонь из автоматического оружия в деревне Дубона, а затем продолжил стрельбу в соседнем населенном пункте Шепшин недалеко от Младеноваца.

Отмечается, что подозреваемый начал стрелять после семейной ссоры.

В поисках стрелявшего участвовали более 600 сотрудников сербского спецназа, при этом использовались вертолеты и тепловизорные камеры. На данный момент мужчина задержан.

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