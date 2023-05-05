В результате стрельбы в Сербии восемь человек погибли и еще 13 пострадали

В результате стрельбы в сербской общине Младеновац восемь человек погибли и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Novosti 5 мая.

Как уточняется, семь человек находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, подозреваемый — 21-летний местный житель, его окружила полиция и ведутся переговоры. По неофициальной информации в публикации, инцидент мог произойти на фоне конфликта.

На месте происшествия работают спецподразделения полиции.

Ранее, 10 апреля, 23-летний Коннор Стерджен устроил стрельбу возле Old National Bank в центре Луисвилля. Молодой человек являлся сотрудником этого банка. По данным полиции, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.