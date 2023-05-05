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ХК «Ак Барс» объявил об уходе нападающего Воронкова в НХЛ

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Фото: ХК «Ак Барс»
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Казанский хоккейный клуб (ХК) «Ак Барс» объявил об уходе нападающего Дмитрия Воронкова. Об этом сообщила в пятницу, 5 мая, пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Ак Барс» благодарит Дмитрия за игру в Казани и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем сезоне форвард выступит в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за американский клуб «Коламбус Блю Джекетс».

Воронков выступал за казанцев с сезона 2018/19. Он сыграл 232 матча, в которых набрал 99 очков. При участии Воронкова клуб два раза становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов России.

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29 апреля «Ак Барс» проиграл московскому ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла на домашнем для казанцев стадионе «Татнефть Арена» и завершилась со счетом 3:2.

Чуть ранее в том же месяце казанский клуб уступил ЦСКА в игре серии финала плей-офф КХЛ также со счетом 3:2.

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