Экономист сообщила об ожиданиях рынка повышения ставок от ЕЦБ

Рынок ожидает от Европейского центрального банка (ЕЦБ) еще примерно двух повышений ставок и более длительного сохранения их на максимумах, рассказала «Известиям» 5 мая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Накануне ЕЦБ сообщил об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП). Как говорится на сайте регулятора, по кредитам базовая процентная ставка увеличена до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

«Очередное, седьмое по счету, повышение ставок ЕЦБ было ожидаемо рынком, вопрос был в шаге повышения — 25 или 50 [базисных пункта (б. п.)], был выбран шаг 25 б. п. <…> Также ЕЦБ дал сигнал, что будущие решения будут ориентированы на достижение достаточного уровня ставок, чтобы со временем добиться снижения инфляции к цели 2% и на удержание ставок на этом уровне в течение необходимого времени», — сказала Беленькая.

Эксперт обратила внимание на то, что, хотя регулятор сообщил, что решения будут зависеть от данных, глава ЕЦБ Кристин Лагард при этом на пресс-конференции подчеркнула, что ЕЦБ не планирует делать паузу.

Говоря о причинах повышения ставок, аналитик отметила, что прогнозы Европейского центрального банка предполагают, что инфляция в еврозоне будет оставаться слишком высокой в течение длительного времени. Несмотря на то что общий показатель инфляции снижается в последние месяцы, базовое ценовое давление остается сильным.

«Инфляция в еврозоне в апреле составила 7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% в годовом выражении с мартовских 5,7%, но близок к рекорду. ЕЦБ считает, что устойчивость базовой инфляции обусловлена сильным спросом, в том числе в сфере услуг, рекордно низкой безработицей, ростом зарплат. Повышение ставок и сокращение баланса призвано охладить избыточный спрос и способствовать замедлению инфляции», — уточнила экономист.

Лагард объяснила замедление шага до 25 б. п. вышедшим обзором ЕЦБ, в котором отмечается, что «ужесточение условий выдачи корпоративных и ипотечных кредитов в I квартале оказалось существеннее, чем ожидали банки», темп ужесточения кредитных условий стал рекордным с долгового кризиса 2011-го, добавила Беленькая.

«Одновременно упал и спрос заемщиков на кредиты на фоне повышения их стоимости. Это означает, что уже предпринятые ранее меры ЕЦБ по ужесточению монетарной политики транслируются в замедление банковского кредитования, что должно, в свою очередь, со временем ослабить спрос в экономике и способствовать снижению инфляции. Но как скоро и в каком масштабе трансмиссия ДКП дойдет до реального сектора, пока непонятно», — рассказала аналитик.

По словам эксперта, ЕЦБ планирует пока продолжать повышение ставки. И если Федеральная резервная система (ФРС) США уже пришла к положительным реальным уровням ставки, то у ЕЦБ они пока глубоко отрицательны, объяснила она.

«К тому же рынок ожидает от ФРС перехода к снижению ставок во II полугодии 2023, а от ЕЦБ — еще примерно двух повышений и более длительного сохранения ставок на максимумах. Это означает, что дифференциал процентных ставок ФРС и ЕЦБ в течение некоторого времени может сокращаться. Это оказывает поддержку курсу евро по отношению к доллару», — объяснила Беленькая.

По ее словам, экономика еврозоны в I квартале 2023 года смогла избежать рецессии, но рост был очень слабым (+0,1%). При этом риски рецессии в еврозоне в настоящее время оцениваются ниже, чем летом-сенью 2022-го, «когда серьезная угроза была связана с пиком цен на газ и электричество, были опасения, что Европа замерзнет, промышленность остановится и т.д.». Однако благодаря накопленным запасам и теплой зиме Европа прошла зимней период неплохо.

«В то же время возникли новые риски со стороны финансового сектора, где вроде бы по словам регуляторов всё надежно и устойчиво, однако ужесточаются условия кредитования и наметился отток депозитов в фонды денежного рынка, где выше доходность. Когда стоимость заимствований растет так быстро после долгого периода дешевых денег, как это сейчас происходит в США, еврозоне и многих других странах, всегда есть риск, что вместо желаемой центробанками «мягкой посадки» экономика может сорваться в рецессию. Но регуляторы это понимают и говорят о том, что будут внимательно следить как за экономическими показателями, инфляцией, так и за ситуацией в финансовом секторе и ее влиянием на экономику и в случае необходимости имеют достаточный набор инструментов, чтобы предпринять необходимые меры», — заключила Беленькая.

Ранее, 2 мая, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала повышение ЕЦБ ставок. В тот же день стало известно, что, согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7%.