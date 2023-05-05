В Ленинградской области школьники отравились ядовитым газом

В школе поселка Войсковицы Ленинградской области пятеро учеников отравились ядовитым газом. Трое находятся в реанимации.

Как выяснили «Известия» в пятницу, 5 мая, неизвестный пронес в школу баллон с токсичным газом.

На данный момент полиция устанавливает его личность и мотивы совершенного действия.

Ранее, 19 апреля, в Кувандыке Оренбургской области трое детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе. Отмечалось, что им воспользовался ученик. Средство самозащиты ребенку вручил его отец, чтобы тот мог отбиться от бродячих собак.