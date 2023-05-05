В Петрозаводске автомобилист раздавил уток на глазах у ребенка

В Петрозаводске автомобиль под управлением мужчины наехал на уток, птицы погибли на глазах у маленького ребенка. Об этом рассказала в соцсети «ВКонтакте» участница происшествия.

Инцидент произошел 4 мая в Пятом поселке. Женщина рассказала, что вместе с трехлетней дочерью решила покормить диких уток возле магазина. Затем птицы стали переходить дорогу. Горожанка стала помогать им, подав знак проезжавшей по дороге машине. Однако автомобиль под управлением мужчины не остановился и переехал уток.

«Как на всё это было страшно смотреть. Селезень умер сразу, а утка еще билась очень долго. «Они же хотели жить», — сказала моя трёхлетняя дочь, я заплакала и ушла, я понимала, что я ничем не могу больше помочь», — написала женщина, ее слова приводит ИА «Карелinform».

Она также пожелала, чтобы водителю всё «вернулось бумерангом».

Ранее в мае сообщалось, что пожар уничтожил гнездо краснокнижных японских журавлей Снежинки и ее спутника Подснежника в долине реки Алим в Приамурье. Птицы свили гнездо среди сухой травы, но 2 мая из-за сильного ветра огонь распространился по долине и добрался до места кладки яиц.