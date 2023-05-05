В московском кафе женщина ударила посетителя ножом в висок

В Москве в среду, 3 мая, в кафе женщина ударила ножом в висок посетителя в ходе конфликта.

По информации «Известий», инцидент произошел на Самаркандском бульваре, в нем участвовали нападавшая и несколько мужчин.

Отмечается, что пострадавшего отвезли в больницу и диагностировали обширную черепно-мозговую травму. Он находится в реанимации.

«После драки у него была рана на виске и сильное кровотечение», — добавил источник «Известий».

Полиция проводит проверку с остальными участниками конфликта.

Также 3 мая в Сочи подросток пырнул ножом одноклассника, не выдержав неоднократные унижения с его стороны в свой адрес. По факту произошедшего организована проверка.