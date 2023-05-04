В Сочи подросток напал с ножом на унижавшего его одноклассника

В Сочи подросток пырнул ножом одноклассника, не выдержав неоднократные унижения с его стороны в свой адрес. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в четверг, 4 мая, в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент произошел накануне в одном из учебных кабинетов школы.

«По предварительной информации, 14-летний подросток при помощи раскладного ножа причинил последнему телесные повреждения в виде колото-резаных ран в области предплечья», — говорится в сообщении.

Школьник госпитализирован, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

В ведомстве добавили, что семья совершившего нападение подростка на профилактических учетах не состоит.

Подобный инцидент произошел 2 мая в школе Ангарска. Восьмиклассник ударил ножом в грудь учащегося седьмого класса, после чего скрылся. Подозреваемого задержали, он помещен в изолятор временного содержания. По данным главного управления МВД региона, школьника в декабре прошлого года поставили на профилактический учет за употребление спиртных напитков. Пострадавший прооперирован, он находится в больнице.