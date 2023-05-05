Спикер парламента Молдавии озаботился использованием русского языка в Гагаузии

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу выразил озабоченность тем, что жители Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) разговаривают на русском языке. Об том он заявил в пятницу, 5 мая.

По его словам, в Гагаузской автономной области правительству Молдавии предстоит «проделать большую работу», поскольку ее население не настроено проевропейски и разговаривают на русском языке.

«В Гагаузии нам многое предстоит многое сделать, борясь с пропагандой и помогая им выучить свой язык, а не язык иностранного государства, выучить румынский язык, интегрировать их в Республику Молдова. Нам предстоит много работы», — сказал Гросу в эфире телеканал Vocea Basarabiei.

Председатель парламента подчеркнул, что на принятие всех этих мер уйдет определенное время, но выразил надежду на успешный исход.

В том же интервью Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам будет назначаться штраф. Спикер молдавского парламента уточнил, что запрет остается в силе, несмотря на уточнение Конституционного суда республики об особых случаях ношения ленты.

Днем ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за драконовских штрафов. При этом, по его мнению, в «Гагаузии как носили георгиевские ленточки, так и будут носить».

Президент Молдавии Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками, еще в апреле 2022 года. К таким символам относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V. За ношение, демонстрацию и распространение георгиевской ленты предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500).

В мае 2022 года полиция Молдавии оштрафовала около 300 участников «Бессмертного полка» в Кишиневе с георгиевскими лентами. Среди них оказался и бывший президент Игорь Додон. По словам Додона, запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным и преследует цель искусственного разделения общества.