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Сергей Маковецкий рассказал про урок Никиты Михалкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Народный артист России Сергей Маковецкий в интервью «Известиям» в преддверии телепремьеры сериала РЕН ТВ «Операция «Неман» поделился, что в работе очень внимательно относится к деталям.

«Действительно, одна пуговица может играть невероятную роль. Деталь может показать уровень человека, рассказать, кто он на самом деле», — говорит актер.

Однажды Никита Сергеевич Михалков поделился с ним наблюдением, как работает на сцене Театра Вахтангова народный артист СССР Николай Гриценко.

«Никита Михалков рассказал мне про одну деталь, которую он увидел на спектакле у гениального Николая Олимпиевича. Он вышел на сцену, вытащил платок, но предварительно перед спектаклем промазал его клеем. И вот, достав его, Гриценко стал раздирать платок от ссохшегося клея. И по одной этой детали, говорящей о несвежести этого предмета туалета, сразу понятен уровень «интеллигентности» этого дяди», — сказал он.

А для Сергея Маковецкого в работе еще важна и мотивировка поступка героя. Почему он так или иначе поступает. Артист любит перед съемками встречаться с режиссером и с автором сценария, чтобы можно было обговорить всё.

Подробнее о том, почему народный артист обижается, когда режиссеры снимают его сцены с первого дубля, и как однажды чуть не подрался с депутатом в аэропорту, читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Такие фильмы надо смотреть, чтобы оставаться человеком»

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