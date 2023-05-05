Возгорание в московском Царицыно ликвидировано

Сильный пожар на Ереванской улице в Москве был ликвидирован в ночь на пятницу, 5 мая, в 00:14 мск. Кадрами тушения огня поделился в Telegram-канале пресс-центр МЧС России.

Огонь локализовали 4 мая в 23:36 мск.

К тушению были задействованы 97 спасателей МЧС и 24 единицы техники.

О возгорании на Ереванской улице сообщили около девяти вечера 4 мая. Всего огонь охватил 300 кв. м. По информации «Известий», пожар произошел в административном здании.

Информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что людей эвакуировали до приезда пожарных.

Позже корреспондент «Известий» Анна Воропай рассказала, что у охваченного огнем здания обвалилась крыша.