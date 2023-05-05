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Основу парадов 9 мая составит техника, модернизированная с учетом опыта СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Основу парадных расчетов 9 мая составят образцы вооружения и военной техники, задействованной в проведении специальной военной операции. Это следует из плана проведения Парада Победы на Красной площади и в некоторых регионах, с которыми ознакомились «Известия».

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В торжественном мероприятии примут участие, в первую очередь, танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82, а также современная зенитная ракетная система C-350 «Витязь».

9 мая широкой публике впервые будут представлены бронеавтомобили АМН-590951 «ВПК-Урал» и 3СТС «Ахмат».

«ВПК-Урал» смонтирован на двухосном шасси грузового автомобиля «Урал». Он перевозит до девяти военнослужащих в полной боевой выкладке в бронекапсуле. Машина оснащена 12,7 мм пулеметом «Корд». Фронтальная и боковые поверхности выдерживают попадание бронебойно-зажигательных пуль. Днище обеспечивает экипажа от подрыва под колесом взрывных устройств мощностью до 6 кг.

«Ахмат» выполнен на трехосном полноприводном шасси «КамАЗ-5350» с колесной формулой 6Х6. У машины нет сложного в производстве несущего кузова. Бронекапсула устанавливается прямо на раму. В отличие от базового грузовика машина оснащена капотом, который, в случае подрыва мины, должен принять на себя основную энергию взрыва.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО

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