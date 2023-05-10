Движение между станциями московского метро «Автозаводская» и «Орехово» возобновили

Южный участок Замоскворецкой линии метро Москвы открыт для пассажиров с 10 мая. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Участок зеленой ветки между станциями «Орехово» и «Автозаводская» закрыли в ноябре прошлого года для проведения ремонта 120-метрового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская», пишет НСН.

Отмечается, что специалисты выполнили масштабные работы по строительству новых тоннелей в рекордный срок.

Ремонт был необходим из-за технических недочетов, допущенных при строительстве участка в 1980-х годах. Для пассажиров были организованы бесплатные компенсационные автобусы: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80.

Благодаря проведенным работам поездки на южном участке Замоскворецкой линии стали более безопасными, быстрыми и комфортными, указали в столичной мэрии. Вместе с этим обновили инфраструктуру всех закрытых станций. В июле 2023-го планируется завершить благоустройство территории возле станции «Царицыно», рядом с которой был вырыт котлован для замены тоннеля.

По информации СМИ, торжественное открытие состоялось 9 мая, отмечает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, ранее заммэра Москвы по вопросам транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отмечал, что движение на участке зеленой ветки возобновят в конце мая.