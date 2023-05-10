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Движение между станциями московского метро «Автозаводская» и «Орехово» возобновили

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Южный участок Замоскворецкой линии метро Москвы открыт для пассажиров с 10 мая. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Участок зеленой ветки между станциями «Орехово» и «Автозаводская» закрыли в ноябре прошлого года для проведения ремонта 120-метрового тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская», пишет НСН.

Отмечается, что специалисты выполнили масштабные работы по строительству новых тоннелей в рекордный срок.

Ремонт был необходим из-за технических недочетов, допущенных при строительстве участка в 1980-х годах. Для пассажиров были организованы бесплатные компенсационные автобусы: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80.

Благодаря проведенным работам поездки на южном участке Замоскворецкой линии стали более безопасными, быстрыми и комфортными, указали в столичной мэрии. Вместе с этим обновили инфраструктуру всех закрытых станций. В июле 2023-го планируется завершить благоустройство территории возле станции «Царицыно», рядом с которой был вырыт котлован для замены тоннеля.

По информации СМИ, торжественное открытие состоялось 9 мая, отмечает телеканал «360».

Закрытие участка зеленой ветки Московского метрополитена. Графика

Как пишет сайт kp.ru, ранее заммэра Москвы по вопросам транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отмечал, что движение на участке зеленой ветки возобновят в конце мая.

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