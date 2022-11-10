Закрытие участка зеленой ветки Московского метрополитена. Графика

Московский метрополитен объявил о закрытии участка Замоскворецкой линии на полгода для проведения ремонта. С 12 ноября начнется реконструкция тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская».

Поезда перестанут курсировать на участке «Автозаводская» – «Орехово». Кроме того, ограничения затронут и движение наземного транспорта. Так, будет запрещен проезд:

на части Севанской улицы возле метро «Царицыно»;

на части Луганской улицы возле метро «Царицыно»;

на большей части Шипиловского проезда возле метро «Орехово».

Также будет запрещен съезд и выезд в районах метро «Кантемировская», «Технопарк» и «Автозаводская». Возле станций «Орехово», «Царицыно», «Коломенская» и «Автозаводская», а также на некоторых участках Каширского шоссе нельзя будет парковаться. Под запрет попадут 14 парковочных мест на юге Москвы.

В рамках ремонтных работ сократят полосы на боковом проезде Третьего транспортного кольца и на Пролетарском проспекте перед Кавказским бульваром. Для оптимизации движения будут введены 6 км временных выделенных полос на протяжении:

1-го Кожуховского проезда;

1-го Автозаводского проезда;

улицы Автозаводской в районе дома 11;

улицы Мастеркова полностью;

улицы Ленинская Слобода в границах улиц Мастеркова и Велозаводской;

участка проспекта Андропова.

По этим полосам смогут передвигаться лишь городские транспортные средства. Для облегчения передвижения горожан на период закрытия станций будут запущены компенсационные маршруты автобусов. Кроме того, пассажирам рекомендуют использовать серую и салатовую ветви метро, а также МЦД.

Участки от «Алма-Атинской» до «Орехово» и от «Автозаводской» до «Ховрино» останутся открытыми.