У охваченного огнем здания в московском Царицыно рухнула крыша

У охваченного огнем административного здания, расположенного в московском Царицыно, рухнула крыша, о чем рассказала корреспондент «Известий» Анна Воропай в четверг, 4 мая.

«Административное здание на Ереванской улице полностью охвачено пламенем. С высоты хорошо видно: уже рухнула крыша. По предварительным данным, пострадавших нет. Люди успели эвакуироваться до приезда пожарных», — рассказала корреспондент.

О возгорании на Ереванской улице стало известно вечером 4 мая. Столичная прокуратура сейчас контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании.

Всего огонь охватил 300 кв. м. К тушению задействованы 97 спасателей МЧС и 24 единицы техники. Движение по Ереванской улице полностью перекрыто.