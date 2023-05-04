Прокуратура опубликовала кадры пожара на Ереванской улице в Москве

В настоящее время идет тушение пожара на Ереванской улице в Москве. Кадрами с места происшествия поделилась столичная прокуратура 4 мая.

Информация о пострадавших уточняется, говорится в публикации в Telegram-канале. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании.

Как сообщил дептранс в Telegram-канале, движение по Ереванской улице полностью перекрыто.

О пожаре стало известно ранее этим же днем. По данным «Известий», загорелось административное здание. Людей эвакуировали до приезда пожарных.