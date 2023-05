Присяжные оправдали Эда Ширана в деле о плагиате песни Марвина Гэя

Присяжные суда в Манхэттене признали, что британский певец Эд Ширан не нарушал авторские права на песню американского исполнителя Марвина Гэя. Об этом 4 мая сообщил телеканал NBC News.

Дело о плагиате касалось песни 2014 года Thinking Out Loud. Истцами выступили наследники композитора Эда Таунсенда, написавшего вместе с Гэем композицию Let's Get It On, которая стала в 1973 году одним из главных хитов певца.

«Очевидно, я очень доволен исходом дела, и похоже, мне все-таки не придется увольняться со своей основной работы», — сказал Ширан.

Судебное разбирательство продолжалось две недели. В ходе процесса Ширану приходилось исполнять свою песню перед присяжными. В один из дней он пригрозил, что бросит музыку, если обвинения в плагиате подтвердятся.

Ранее, в августе прошлого года, певица Бейонсе удалила семпл, принадлежащий исполнительнице Келис, из песни Energy со своего нового альбома Renaissance. Келис обвинила Бейонсе в плагиате, так как ее имя не было указано в числе авторов композиции, а сама она не давала разрешение на использование хита.