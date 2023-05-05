Генпрокуратура взяла на рассмотрение вопрос роста стоимости арматуры

Генеральная прокуратура РФ проверит рост стоимости арматуры. Об этом 5 мая сообщили «Известиям» члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Вместе с профильными и контролирующими ведомствами мы продолжаем осуществлять мониторинг цен на металлопродукцию. С прошлого года по март 2023 года фиксировалось повышение цен на арматуру, связанное с сезонным повышением, а также с возобновлением спроса на внутреннем рынке на металлургическую продукцию и скачком цен на сырье для ее производства», — рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он заявил, что важно не допустить последующего скачка цен на строительство социальных объектов, в которых применяется арматура. Для этого необходимо продолжать мониторинг, чтобы избежать необоснованного роста стоимости.

По данным Минпроторга, рост стоимости арматуры с начала года составил 25,3% из-за сильного скачка цен на сырье. Стоимость лома черных металлов, коксующего угля и железорудного концентрата выросла на 30–40%.

В этой связи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проинформировала крупнейших производителей о недопустимости экономически необоснованного повышения цен. В ответ на это металлургические предприятия выразили готовность предоставить скидки для бюджетных строек, подтвердил депутат Госдумы Илья Вольфсон.

«Наша задача — не допустить необоснованного роста цен на стройматериалы. Пример с металлургической продукцией был очень показателен — мы смогли подключить к проблеме несколько ведомств и прояснить ситуацию, сейчас вопрос на контроле. Отдельная благодарность тем предприятиям, которые исполнят свое обещание и сделают скидки для бюджетных строек, — это пример порядочности и честного отношения к ведению дел», — сказал он.

В письме Минпроторга отмечается, что произошедший рост цен признан обоснованным роста цен. Для их сдерживания были принятые меры заградительного характера, однако их срок закончится 30 июня.

«Правительством РФ размер тарифной квоты на вывоз лома за пределы ЕАЭС сейчас сокращен с 1,35 млн до 600 тыс. т, а ставка таможенной пошлины за вывоз сверх этой квоты установлена на уровне €290 за 1 т. С июля может произойти очередной скачок цен на лом черных металлов на внутреннем рынке, а вслед за этим поползут вверх и цены на арматуру», — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, продление сниженной тарифной квоты и заградительных таможенных пошлин на вывоз лома черных металлов за пределы ЕАЭС необходимо продлить до конца этого года. Это позитивно отразится на ситуации с ценами на арматуру или, как минимум, сделает ее более прогнозируемой, отметил Кошелев.

В свою очередь ФАС сообщила, что она проинформировала крупнейших производителей и металлотрейдеров о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.

«ФАС России продолжит мониторинг цен на рынках строительных материалов, а также мониторинг ценовой ситуации на рынках сырья и металлопродукции. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры реагирования», — говорится в письме службы.

Ранее, 31 марта, Минстрой РФ сообщил «Известиям», что цены на арматурную сталь в среднем по России поднялись на 26,8% с начала года. Повышение стоимости арматуры произошло как у производителей и их торговых домов, так и у крупных трейдеров. С целью предотвращения необоснованного роста цен на сталь арматурную Минстрой направил запрос в ФАС.