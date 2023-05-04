В Росавиации сообщили о корректировке сети авиамаршрутов из-за оптимизации субсидий

Из-за оптимизации финансирования программы субсидирования региональных перевозок Росавиация, авиакомпании и регионы РФ ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях. Об этом Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило в своем Telegram-канале 4 мая.

«Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами Российской Федерации ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовали при изменении маршрутной сети «исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок».

Росавиация анализирует сформированную маршрутную сеть, подготовит актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения.

Ранее в этот день «Известия», ссылаясь на источники, сообщали, что правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На этот год субсидирование сократилось с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Авиакомпании начали отменять некоторые рейсы. Больше всего отмененных рейсов наблюдается в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. При этом эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и серьезных негативных последствий в связи с этим не произойдет.

В конце марта сообщалось, что российские авиакомпании и аэропорты перешли на летнее расписание полетов.